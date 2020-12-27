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Песков: Из Киева в Москву не поступают предложения о контактах

27 декабря 2020, 18:00

Песков: Из Киева в Москву не поступают предложения о контактах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». 

«Сейчас никто особо и не звонит», — отметил Песков.

По его словам, процесс выполнения договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже, и выполнение Минского комплекса мер «не то, что забуксовал, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное — никто за них даже не брался».

Вместе с тем представитель Кремля в очередной раз отказался признать Россию стороной конфликта на Донбассе, назвав происходящее «внутриукраинским конфликтом».

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не видит необходимости в звонке российскому президенту Владимиру Путину из-за отсутствия предмета для разговора. При этом Зеленский намерен «обязательно поговорить» с Путиным , если продолжится задержка в проведении встречи советников лидеров Нормандского формата.

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