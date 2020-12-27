Донбасс между миром и войной: итоги 2020 года и планы на 2021-й ►

С чем Донбасс заканчивает 2020 год и как в Донецке и Луганске будут отмечать новогодние праздники. Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:

Обмен, пожары, выборы. Чем мы запомним 2020 год на Донбассе и есть ли перспектива на мир в 2021-м?

«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, Украина собирает штрафы за пересечение границы с Россией. Есть ли шанс проехать линию соприкосновения на Донбассе быстро и безопасно?

Новый год на фоне экономического упадка в Донецке. Что смогут позволить себе украинцы на неподконтрольных территориях в период праздников и что будет на их столе.