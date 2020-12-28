На Донбассе пострадал украинский военный в результате обстрела

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики осуществили 6 обстрелов украинских позиций, в результате чего боевую травму получил военнослужащий. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что обстрел произошел вблизи Водяного на Приазовье. Пострадавший военный был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.



Вблизи Водяного боевики применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, добавили в штабе.



Из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования совершили обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки — вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Для корректировки огня боевики применили беспилотник. В штабе подчеркнули, что беспилотник был нейтрализован с помощью средств радиоэлектронной борьбы.



Также сообщается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток, 28 декабря, украинской стороной зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому военные огонь не открывали, подчеркнули в штабе ООС.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.