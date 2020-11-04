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Штаб ООС: Число обстрелов уменьшилось в 5 раз, жертв среди бойцов — в 14 раз

04 ноября 2020, 16:48

Штаб ООС: Число обстрелов уменьшилось в 5 раз, жертв среди бойцов — в 14 раз

С начала перемирия на Донбассе число обстрелов уменьшилось более чем в 5 раз, количество жертв среди бойцов Объединенных сил — в 14 раз. Об этом заявил замкомандующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Всеобъемлющее прекращение огня действует на Донбассе с 27 июля. За этот период украинская сторона зафиксировала 224 нарушения со стороны боевиков.

«За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем 5 раз меньше», — отметил Бондарь.

Он также сообщил, что с 27 июля по 4 ноября жертвами обстрелов боевиков стали 14 военнослужащих (трое погибли, 11 раненых). За аналогичный период до введения режима «тишины» — 197 военнослужащих (17 погибших, 180 раненых).

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