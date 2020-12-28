Шмыгаль: Цены на газ проверят на обоснованность

Министерство энергетики совместно с Антимонопольным комитетом проведут аудит формирования тарифов на газ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он признал необходимость проверить обоснованность цен на газ, чтобы «снизить те составляющие тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка».



«Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов», — отметил премьер.



Кроме этого, Минэнерго до 25 января 2021-го должно предоставить Кабинету министров и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

Поставляющие газ кампании в рамках конкурентного рынка топлива предлагают жителям Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр. При этом минимальная цена будет выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.