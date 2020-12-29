Подорожание электроэнергии для населения с 1 января: в Минэнерго назвали причину

Кабинет министров на заседании в понедельник отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 копеек за киловатт-час для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.



Министерство энергетики заявило, что такое постановление принято во избежание более стремительного роста тарифа для населения.



«Срок действия действующего механизма ПСО (публичных специальных обязательств) истекает 1 января 2021 года, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн/кВт-ч)», — говорится в сообщении ведомства.



В Минэнерго отметили, что этим постановлением определена единая фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей, 1,68 грн/кВт-ч, до 31 марта 2021 года.

Там добавили, что изменения позволят «обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 года и устойчивую работу энергетических предприятий».



В Минэнерго подчеркнули, что совместно с регулятором НКРЭКУ и другими участниками рынка электроэнергии в течение следующего месяца намерены разработать «усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году», на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Также с 1 января в Украине подражает газ для населения.



Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить обоснованность формирования тарифов на газ.