В Кабмине заявили, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX

Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал министр Кабмина Олег Немчинов.



Следовательно, власть сможет бесплатно вакцинировать 8 миллионов украинцев — с расчетом две дозы на одного человека.



«Уже не 8 миллионов, а 16 миллионов доз вакцины от коронавируса [получит Украина]. 8 миллионов — это количество доз, которые нужно два раза уколоть для 4 миллионов граждан. Соответственно, 16 миллионов доз — для 8 миллионов граждан. Это то, что в рамках механизма COVAX», — отметил он.



Прежде всего прививаться смогут люди из группы риска — медики, пожилые люди и те, у кого есть сопутствующие заболевания.



Министр добавил, что Украина будет планово закупать вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут сделать прививку.

22 декабря в Минздраве утвердили национальный план вакцинации от коронавируса. Он включает приоритетные группы и этапы вакцинации. Согласно этому плану, вакцинация может начаться уже в январе-феврале 2021 года. При этом документ будет обновляться в зависимости от количества вакцин, которые получит Украина.



Ожидается, что вакцинация охватит примерно 21 миллион украинцев.



Помимо получения вакцины в рамках COVAX, руководство Украины ведет переговоры как с производителями вакцин, так и с руководством стран, где такие вакцины уже производятся или будут выпускаться. При этом возможность получения вакцины из России не рассматривается.