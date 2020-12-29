Предприятия при «ДНР» загружены только на 15%. Пушилин просит Путина «дать работать»

Предприятия на подконтрольной группировке «ДНР» территории на данный момент загружены примерно на 15%. Об этом рассказал глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью RT.



Ведущий напомнил ему обещание президента РФ Владимира Путина нарастить «поддержку Донбасса» и спросил: «В какой помощи сейчас нуждается "ДНР"?»



«С нашей стороны устремления очень простые — Донбасс привык работать. И вот та ситуация, которая сейчас складывается с предприятиями, загрузкой этих предприятий порядка 15% — она не позволяет в полной мере говорить, что Донбасс самодостаточен. Мы так не привыкли. Дайте нам работать. Мы готовы и будем развиваться», — ответил Пушилин.

В ноябре стало известно, что «ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение их в реестр российских производителей.



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