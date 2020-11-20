«ДНР» хочет, чтобы почти 20 предприятий с Донбасса были признаны российскими

Группировка «ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение в реестр производителей РФ. Об этом сообщил глава «Минпромторга ДНР» Владимир Рущак.



«То есть уже российский потребитель, потенциальный заказчик будет иметь дело не с юридическим лицом, резидентом Донецкой Народной Республики, а будет иметь дело с резидентом Российской Федерации, который включен в информационную систему производителя Российской Федерации, и продукция будет включена в реестр продукции, произведенной на территории России», — пояснил Рущак на совещании с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



Он добавил, что это обеспечит участие «на равных конкурентных условиях» производителей с Донбасса в закупках за бюджетные и муниципальные деньги на территории России.



Рущак также отметил, что «понимание в Минпромторге РФ есть», но попросил еще поддержки Пушилина и «правительства ДНР» в этом вопросе.



Какие именно предприятия могут быть включены в российский реестр, он не уточнил.