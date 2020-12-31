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Кулеба: Нормандский формат жив, но расшатан Россией

31 декабря 2020, 12:23

Кулеба: Нормандский формат жив, но расшатан Россией

Министерство иностранных дел РФ положило Нормандский формат в «медикаментозный сон». Но, несмотря на то, что в этом году вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным не состоялась, работа в этом направлении продолжается.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.

«Это не тупик. Вот знаете, у нас сейчас в стране "Большое строительство". И ты уже едешь по дороге, все уже удобно и быстро. А еще недавно там было невозможно двигаться из-за ям. А в этой истории все наоборот. То есть, был первый год, когда все ехали по очень быстрой дороге и были достигнуты конкретные результаты, но затем РФ рядом своих действий превратила хайвей на раздолбанный путь, по которому очень трудно приходится ехать, да еще и с максимальной осторожностью, чтобы не оторвать колесо», — сказал он.

По словам министра, Нормандский формат «живее всех живых», но на уровне министров иностранных дел он «находится в медикаментозном сне».

Кулеба отметил, что Украина добивается мира на собственных условиях, однако говорить об этом нужно не с посредниками, а с РФ напрямую, так как она развязала войну.

Ранее Кулеба заявил об отказе своего российского коллеги Сергея Лаврова идти с ним на контакт. 

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не видит необходимости в звонке российскому президенту Владимиру Путину из-за отсутствия предмета для разговора. При этом Зеленский намерен «обязательно поговорить» с Путиным , если продолжится задержка в проведении встречи советников лидеров Нормандского формата.

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