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На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

04 января 2021, 07:53

На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, подчеркивается в сообщении. У Лебединского, Песков и Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, добавили в штабе.

Возле Пивденного наемники обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска — из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Группировка «ДНР» заявила про обстрелы из миномета на юге Донецкой области. Также боевики рассказали про открытие огня из подствольных гранатометов по району села Яковлевка возле Ясиноватой.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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