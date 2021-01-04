Еще 4 158 заболевших коронавирусом зафиксировали в Украине

За минувшие сутки, 3 января, в Украине выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. При этом 4 693 человека выздоровели, а 73 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За вчерашний выходной день было проведено только 13 128 тестирований.



Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 078 251 заболевших коронавирусом. Из них 733 558 человек выздоровели, а 18 927 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.



Днем ранее сообщалось о 4 576 заболевших коронавирусом.