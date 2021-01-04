На Луганщине за сутки выявили 12 заболевших COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Трое заболевших выявлено в Лисичанске, шесть — в Рубежном, двое — в Сватовском районе и один — в Новоайдарском.



С начала пандемии в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 11 020 случаев COVID-19. Из них 7778 пациентов выздоровели, 310 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 158 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 078 251 заболевших коронавирусом. Из них 733 558 человек выздоровели, а 18 927 умерли.