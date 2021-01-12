Глава Минздрава выступил за продление локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что жесткий карантин в Украине, который действует с 8 до 24 января, необходимо продолжить на более долгий срок, если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Об этом он заявил в эфире «24 канала».



По словам министра, с ним солидарны ведущие эпидемиологи, которые также настаивают на продлении нынешних ограничительных мер. Степанов пояснил, что во время новогодних праздников были массовые гуляния с большим количеством людей. Также украинцы навещали родственников и в целом много перемещались.



«Все это потенциально очень сильно повлияет на рост количества инфицированных COVID-19», — сказал глава Минздрава.



Такж он напомнил о сезонном увеличении количества больных гриппом. По словам министра, очень важно на этом пике ликвидировать рост заболеваемости. Степанов пояснил, что грипп передается так, как и коронавирус.



«Иногда они [больные гриппом] нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», — резюмировал он.

В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. В частности, в этот период будет запрещена работа кафе и ресторанов (кроме заказов навынос и доставки), магазинов непродовольственных товаров, ТРЦ, кинотеатров, спортзалов.