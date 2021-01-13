Reuters: США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Государственный департамент США сообщил причастным к строительству газопровода «Северный поток-2» европейским компаниям о риске новых санкций от администрации действующего президента Дональда Трампа.



Об этом со ссылкой на два своих источника сообщает Reuters.



«Мы пытаемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно», — на условиях анонимности сказал источник в правительстве США.



По его словам, в четверг или пятницу Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по мнению внешнеполитического ведомства США, помогают российскому трубопроводу. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.



В Reuters предположили, что кроме прочих под санкциями может оказаться страховая группа Zurich Insurance Group.



Источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа касательно своей роли в строительстве трубы.

Запуск газопровода «Северный поток-2» усилит влияние России на Европу и лишит Украину дохода в размере 2-3 млрд долларов ежегодно.

Ранее в ЕС норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила, что не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на более, чем 90%.



Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.



Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами. 11 декабря 2020 года там заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.