В ЕС отказались сертифицировать «Северный поток-2» из-за санкций США

Норвежская организация Det Norske Veritas GL не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2», который завершил строительство, из-за новых санкций США. Об этом сообщает РБК.



«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта. В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — говорится в заявлении компании.



Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.