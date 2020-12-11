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Россия возобновила строительство «Северного потока-2»

11 декабря 2020, 16:30

Россия возобновила строительство «Северного потока-2»

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщает оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, передает ТАСС. 

«Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в водах на глубине менее 30 метров. Ожидается, что работы в водах Германии продлятся до 31 декабря.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%.

Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.

Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами.

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Северный поток-2

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