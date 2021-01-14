Из тюрем «Л-ДНР» можно выйти за взятку. Бывшие узники назвали цену

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях существует практика, когда арестованный может выйти на волю, заплатив взятку сотрудникам «МГБ». Также есть возможность за деньги попасть в список на обмен с Украиной. Цена вопроса — десятки тысяч долларов. Об этом изданию «Проект» рассказали бывшие узники.



Обычно возможность выйти на свободу за валюту бывает сразу после ареста. За взятку «МГБ» «депортирует» на подконтрольную Украине территорию — человека еще до приговора вывозят за линию соприкосновения.



Близкий родственник одного из удерживаемых в донецком концлагере «Изоляция» рассказал изданию на условиях анонимности, что им предлагалась такая услуга за 32 тысячи евро. Сумма оказалась неподъемной, и родственник до сих пор в заключении. Жена обмененного 29 декабря 2020 года Александра Тимофеева Светлана рассказала о сумме в 20 тысяч, которую с нее требовали за освобождение мужа в самом начале, сразу после ареста. Тимофеева написала заявление о вымогательстве в «МГБ ДНР» и с нее брали показания, в ходе которых она опознала по фото вымогателей — оперативников, производивших арест. В итоге муж провел в заключении два года, а Светлана бежала с подконтрольной «ДНР» территории под угрозой ареста в начале 2018 года. Дело о вымогательстве закончилось безрезультатно.



Обвиненный МГБ в «шпионаже» врач-судмедэксперт из Старобешево Александр Полищук просидел в «Изоляции» около трех месяцев, а затем был «наказан» изгнанием из ОРДО. Об условиях, на которых стала возможна депортация, Александр рассказать отказался — у него в Донецке остались ближайшие родственники.



Кроме того, за деньги можно попасть и в списки для обмена с Украиной. «Проект» смог поговорить с человеком, платившим деньги за свой обмен — это луганский предприниматель Денис Секацкий.



«У нас по Луганску смотрят людей, которые что-то из себя представляют, что-то имеют. Если что-то имеет, к нему обращаются, если нет — на него даже не смотрят. Аргументируют — "если не заплатишь, не выйдешь"! Я заплатил сразу же, как только мне предложили — 32 тысячи долларов. У меня был бизнес, накопления, плюс машину отдал "по быстрячку". Сидел в подвале луганского МГБ, мне дали телефон, и я позвонил друзьям и сообщил, что надо, чтобы меня быстрее освободили. Друзья у меня находились в Киеве, и друг приехал в Ростов-на-Дону и там произвел передачу денег — на неподконтрольную территорию заезжать не захотел, побоялся», — рассказал бывший узник.

Секацкий добавил, что у него есть товарищ, который был обменян вместе с ним и заплатил за себя 80 тысяч долларов. Этот человек боится говорить об этом, потому что у него остались родственники на неподконтрольной территории, пояснил собеседник издания.



Также Секацкий утверждает, что последний обмен 16 апреля 2019 года со стороны Луганска состоялся только из-за одного человека — «не политического» заключенного, который заплатил за свободу 100 тысяч евро.



О проблемах с обменами знают и в Киеве. Большинство предложенных к обмену 16 апреля прошлого года со стороны «ДНР» и «ЛНР» людей имели криминальное, а не «политическое» прошлое, отмечает издание. Например, в донецком списке большинство не сидело в «отстойнике» для осужденных сторонников Украины — специальный барак для таких людей, которых готовят к обмену, существует в 32-й донецкой колонии.



Украинские переговорщики, как рассказывала супруга одного из до сих пор удерживаемых заключенных, большого влияния на составление списков не имели — они просто могли согласиться на обмен или нет.



В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина «как сильная страна» в рамках обменов «всех на всех» забирает всех своих граждан, без исключений.