Наблюдателей ОБСЕ не пустили в школу под Луганском без разрешения боевиков

Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию о разрушениях в школе под Луганском, так как работники учреждении не пустили их в здание без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии за 12 января.



«Без разрешения лиц, которым принадлежит фактический контроль, сотрудники школы в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска) не пустили наблюдателей в здание школы для уточнения информации о повреждениях этой школы», — говорится в отчете.

ОБСЕ регулярно сталкивается с такими запретами. Так, в ноябре 2020 года в неподконтрольном Украине Голубовском Луганской области миссия не смогла получить информацию о жертвах среди гражданского населения из-за того, что представительница местной громады не смогла разговаривать с наблюдателями без разрешения боевиков.