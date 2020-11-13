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В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков

13 ноября 2020, 08:52

В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков

В неподконтрольном Украине Голубовском Луганской области миссия ОБСЕ не смогла получить информацию о жертвах среди гражданского населения из-за того, что представительница местной громады не смогла разговаривать с наблюдателями без разрешения боевиков. Об этом сообщается в отчете миссии.

Инцидент произошел 10 ноября.

«На входе в помещение сельсовета представительница местной общины (50–59 лет) отказалась разговаривать с наблюдателями и сказала, что команде СММ перед прибытием следует получить разрешение от членов вооруженных формирований», — рассказали в ОБСЕ.

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