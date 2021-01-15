Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе сообщила график и темы первого в этом году заседания, которое пройдет в формате видеоконференции.



Так, в понедельник, 18 января, состоится видеоконференция рабочей группы безопасности. Во вторник, 19 января, свои заседания в видеоформате проведут рабочая группа по политическим вопросам, гуманитарная рабочая группа и экономическая рабочая группа.



В четверг, 21 январь, состоится видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.



Повестка дня:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита ;

обеспечение безопасности в зоне конфликта , соблюдения режима прекращения огня , разведение сил и средств , включая согласование новых участков разведения ; обновление плана разминирования ;

продолжение разработки «плана совместных шагов»;

«плана совместных возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье ;

обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций в тюрьмы ;

полный восстановление социально-экономических связей через линию соприкосновения .

Отметим, что это стандартные темы заседаний ТКГ, однако в предыдущие несколько раз прогресса по этим вопросам не было. Стороны — Украина и Россия — обвиняют в этом друг друга.



Заседание ТКГ состоится после заседания советников лидеров Нормандского формата, которое прошло 12 января в Берлине. Кроме того, «нормандские советники» запланировали еще один контакт, который состоится 22 января.



Трехсторонняя контактная группа фактически является «детищем» Нормандского формата. Предполагалось, что на площадке ТКГ стороны должны искать практические пути реализации задач, которые ставят лидеры Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) для урегулирования конфликта на Донбассе.