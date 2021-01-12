Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переговоры «нормандских советников» по Донбассу завершились. Следующие — через две недели

12 января 2021, 20:45

Переговоры «нормандских советников» по Донбассу завершились. Следующие — через две недели

В Берлине завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия).

По итогам встречи заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал российским журналистам, что «похвастаться нечем».

«Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось», — приводит слова Козака «РИА Новости».

По его словам, стороны подготовили «новые принципы и подходы» к реализации направлений дорожный карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках Трехсторонней контактной группы. Козак подчеркнул, что российская делегация считает встречу «полезной», стороны обменялись подходами, «но окончательных решений пока нет».

Он добавил, что советники лидеров «нормандской четверки» и представители МИД договорились провести новую встречу через две недели. Возможно, она пройдет в формате видеоконференции.

Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Нормандский формат
Люди
Дмитрий Козак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:20
«ЛНР» ограничила посещение храмов для борьбы с коронавирусом
11:42
Экспресс-тест на КПВВ: самоизоляция будет прекращаться автоматически при негативном результате
11:37
ОБСЕ зафиксировала новые мины на дороге под Докучаевском
10:12
В «ДНР» заявили о 16 смертях и почти 300 новых случаях коронавируса
09:16
«ЛНР» зарегистрировала одну смерть от COVID-19 за сутки
08:18
В Украине выявили еще 5116 заболевших ковидом. Выздоровело в три раза больше человек
21:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
11:21
«ДНР»: 167 новых пациентов с COVID-19, 10 заболевших умерли
09:17
«ДНР» заявляет, что за год продала продукцию 12 странам
08:23
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая из-за коронавируса за сутки 
17:41
Главные новости Донбасса за неделю
10:46
В ОБСЕ рассказали о новых препятствиях со стороны боевиков
все новости
20:45
Переговоры «нормандских советников» по Донбассу завершились. Следующие — через две недели
17:57
Штаб ООС: Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет
17:20
На Донбассе умерла военнослужащая
16:20
«ЛНР» ограничила посещение храмов для борьбы с коронавирусом
15:38
Россия оказалась в тройке торговых партнеров Украины в 2020 году
15:13
В Луганской области — еще 47 заболевших COVID-19 и трое умерших
14:21
Воевавшему против ВСУ боевику «ДНР» грозит 15 лет тюрьмы
14:09
Ремонтные работы на водоводе «Горловка-Торецк» завершены. Воду в домах обещают 13 января
13:20
СМИ: Подаренная Лаврову икона из Луганска может стоить 12,5 млн евро
12:38
Украинский «Лекхим» заключил договор на пять миллионов доз китайской вакцины Sinovac
12:10
Ремонтники продолжают устранять порывы на водопроводе «Горловка-Торецк» в «серой» зоне
12:09
Сегодня состоится встреча Ермака и Козака в рамках Нормандского формата по Донбассу
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10
«Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!» Новогоднее обращение Зеленского
01 января, 00:03
Кто управляет Донбассом по обе стороны блокпостов? Большой репортаж ►
30 декабря, 12:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция