В Берлине завершилась встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия).



По итогам встречи заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал российским журналистам, что «похвастаться нечем».



«Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось», — приводит слова Козака «РИА Новости».



По его словам, стороны подготовили «новые принципы и подходы» к реализации направлений дорожный карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках Трехсторонней контактной группы. Козак подчеркнул, что российская делегация считает встречу «полезной», стороны обменялись подходами, «но окончательных решений пока нет».



Он добавил, что советники лидеров «нормандской четверки» и представители МИД договорились провести новую встречу через две недели. Возможно, она пройдет в формате видеоконференции.



Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.