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У Зеленского назвали дискуссию советников в Нормандском формате непростой, но конструктивной

12 января 2021, 22:57

У Зеленского назвали дискуссию советников в Нормандском формате непростой, но конструктивной

Переговоры политических советников Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине не были простыми, но имели конструктивный характер и затронули весь комплекс вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи Офис президента Владимира Зеленского.

«Стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер», — отмечается в сообщении.

На Банковой добавили, что все участники переговоров «отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе», а украинская сторона акцентировала внимание «на необходимости усиления безопасной составляющей договоренностей».

Также сообщается, что участники консультаций, на которых Украину представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, «обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года».

Во встрече также приняла участие спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

В переговорах был объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников состоится в пятницу, 22 января, указали в Офисе президента Украины.

Представитель России на переговорах «нормандских советников» Дмитрий Козак заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Берлине «похвастаться нечем».

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