«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»

«Министерство здравоохранения» при группировке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области.



Так, 17 пунктов будут работать на базе лечебных учреждений Донецка, шесть пунктов оборудуют в Макеевке, три в Горловке, два в Енакиево, по одному в Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

В «минздраве» отметили, что прививки смогут сделать люди, у которых отсутствуют противопоказания, в числе которых наличие ОРВИ, повышенная температура тела, ранее перенесенная инфекция COVID-19.



В «ДНР» и «ЛНР» сообщали, что ожидают поставку первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе.



Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



При этом работник одной из больниц рассказал, что руководство им сообщило, что перед прививкой придется сдать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен).



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований.