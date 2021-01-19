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Организация Навального выпустила расследование о «дворце Путина» у Черного моря

19 января 2021, 16:03

Организация Навального выпустила расследование о «дворце Путина» у Черного моря

Фото: ФБК Фото: ФБК

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального выпустил расследование о резиденции в Геленджике, которая предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Согласно документам, на которые ссылается ФБК, — это самый большой частный дом в России, его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако. По данным расследователей, на строительство «дворца Путина» было потрачено 100 миллиардов рублей.

На территории резиденции есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к Черному морю. Поблизости расположены виноградники, шато и устричная ферма.

Семь тысяч гектаров территории вокруг дворца, по данным ФБК, принадлежит ФСБ. Выход в море рядом с резиденцией запрещен, а над ней — бесполетная зона.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был. 

На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток. Заседание проходило прямо в отделе полиции.

Оппозиционер будет находиться под стражей в ожидании суда, по итогам которого будет вынесено решение о том, уклонялся ли он от контроля Федеральной службой исполнения наказаний. Если политика признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он уже провел под домашним арестом по делу «Ив Роше».

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