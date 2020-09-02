Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы «Новичок»

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении правительства Германии.



Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера.



Правительство Германии осудило отравление политика и потребовало от властей России объяснений случившегося.

С 20 августа Алексей Навальный находится в коме. 22 августа его перевезли из российского Омска в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили об отравлении политика, российские медики эту версию отрицают.