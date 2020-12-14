СМИ назвали имена сотрудников ФСБ, которые отравили Навального

В отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовала группа из восьми оперативников ФСБ РФ из секретного подразделения, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.



Личности причастных к отравлению сотрудников ФСБ установили с помощью сопоставления данных биллинга мобильных телефонов с офлайновыми базами данных.



Проанализировав базы данных авиаперелетов, журналисты выяснили, что участники группы в след за навальным Навальный летали в десятки городов России. Они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами, и старались летать не теми же рейсами, что и оппозиционер, а параллельными, часто — из других московских аэропортов. Основная активность пришлась на 2017 год, когда Навальный объявил о желании участвовать в выборах президента, а затем — на 2020-й.



Расследователи назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции, а также несколько псевдонимов. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев. Руководящая роль, как считают журналисты, была у Макшакова — с ним постоянно созванивались и обменивались сообщениями другие участники группы. Ранее он работал в Государственном институте технологии органического синтеза, который проводил разработки новых форм химического оружия до официального прекращения этих программ в России в 2017 году.

Фото: сайт Алексея Навального

В поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Во время нее они использовали подставные телефоны, но два раза за поездку Александров на несколько секунд включал свой основной телефон — один раз он оказался рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, в другой раз — недалеко от отеля, где находился сам Навальный.



После того, как оппозиционеру стало плохо в самолете из Томска и его доставили в омскую больницу, Таякин, Александров, Осипов и Паняев отправились в Горно-Алтайск. В соседнем с ним Бийске находится Институт проблем химико-энергетических технологий, который предоставляет Институту криминалистики ФСБ «услуги по производству фармакологических веществ». The Insider и Bellingcat предполагают, что в институте Бийска сотрудники ФСБ избавились от одежды со следами «Новичка».



Во время поездок участники группы регулярно созванивались с директором Института криминалистики ФСБ генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым. Кроме того, Жиров и Макшаков звонили Олегу Демидову, специалисту по химическому оружию, ранее работавшему в 33-м военном институте в Шиханах, занимавшимся «Новичком».



Авторы расследования также утверждают, что в Томске была предпринята уже вторая попытка отравления Навального — за два месяца до этого те же сотрудники ФСБ совершили покушение на него в Калининграде; тогда пострадала жена политика Юлия.



Сам Навальный, комментируя расследование, назвал произошедшее «государственным терроризмом».



«Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ [Александром] Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа [президента Владимира]. Загляните в словарь и прочитайте определение понятия "государственный терроризм". Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия», — заявил политик.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин. 7 сентября ему стало лучше, политика вывели из комы.



Об отравлении Навального ядом из группы «Новичок» сообщали Власти Германии. Также это подтвердили специалисты из Франции. Власти России отравление оппозиционера отрицают.



Организация по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок».