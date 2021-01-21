НАБУ: Дело «Роттердам+» снова закрыто прокурором САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+». В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что обжалуют это решение.



«Прокурор САП (Виталий, - ред.) Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение», - сообщила пресс-служба Бюро.



Позже в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.



«Надеемся на оперативное рассмотрение», - заявили в ведомстве.

Формулу «Роттердам+» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018-го руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 150 миллиардов гривен из-за необоснованного применения этой формулы. Впоследствии уровень убытков достиг почти 19 миллиардов.



В ноябре 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела «Роттердам+», бывшего главу Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления НКРЭКУ Владимира Бутовского.



Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.



В конце августа стало известно о решении САП закрыть дело «Роттердам+» якобы на основании экспертизы, которая не выявила убытков. НАБУ заявило, что будет обжаловать это решение, поскольку оно противоречит принципам верховенства права. В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.



В декабре НАБУ заявило, что Офис генпрокурора отказывается заменить прокурора в деле «Роттердам +», несмотря на его «неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров».



В Офисе генпрокурора в свою очередь заявили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела «Роттердам +» возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.