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НАБУ: Дело «Роттердам+» снова закрыто прокурором САП

21 января 2021, 22:25

НАБУ: Дело «Роттердам+» снова закрыто прокурором САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+». В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что обжалуют это решение.

«Прокурор САП (Виталий, - ред.) Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение», - сообщила пресс-служба Бюро.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко.

«Надеемся на оперативное рассмотрение», - заявили в ведомстве.

Формулу «Роттердам+» Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018-го руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 150 миллиардов гривен из-за необоснованного применения этой формулы. Впоследствии уровень убытков достиг почти 19 миллиардов.

В ноябре 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигуранта дела «Роттердам+», бывшего главу Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

В конце августа стало известно о решении САП закрыть дело «Роттердам+» якобы на основании экспертизы, которая не выявила убытков. НАБУ заявило, что будет обжаловать это решение, поскольку оно противоречит принципам верховенства права. В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В декабре НАБУ заявило, что Офис генпрокурора отказывается заменить прокурора в деле «Роттердам +», несмотря на его «неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров».

В Офисе генпрокурора в свою очередь заявили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела «Роттердам +» возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

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