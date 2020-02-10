Ринат Ахметов посетил НАБУ

Олигарх Рината Ахметова посетил Национальное антикоррупционное бюро в Киеве. Его визит зафиксировали журналисты Bihus.info.



На опубликованных фотографиях видно, как Ахметов выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ приезд бизнесмена комментировать отказались.



В пресс-службе Ахметова агентству «Интерфакс-Украина» сказали, что он давал пояснения в качестве свидетеля. «Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ», — добавили в пресс-службе.



Журналисты предполагают, что визит олигарха связан с деятельностью его компании ДТЭК. В начале августа прошлого года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению формулы «Роттердам +», которая существенно увеличила стоимость электроэнергии для конечных потребителей.



Сама же «ДТЭК Энерго» в 2018 году получила более 5 миллиардов гривен чистой прибыли.