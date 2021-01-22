В Минреинтеграции рассказали, что будет с документами, полученными в ОРДЛО

Законопроект о госполитике переходного периода предусматривает административную процедуру регистрации актов гражданского состояния, выданных на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».



После деокупации будут работать Комиссии по конвалидации для подтверждения других юридических документов, которые будут рассматривать возможность их признания в Украине. На основании решения таких комиссий будут выдавать украинские документы.



«Мы не признаем документов оккупационных режимов, мы не признаем сделок, которые там заключаются, но мы не можем не принимать во внимание факты, которые происходят на оккупированных территориях... Мы предлагает унормировать понятие конвалидации по отдельным категориям односторонних сделок», — сказал Резников журналистам в пятницу.



Так, для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, нужно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство. В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.



Также определено, что нотариусы из ОРДЛО признаваться не будут, но судами будут приниматься во внимание некоторые удостоверенные ними документы, в частности на наследство.

Что касается документов об образовании, то предлагается прохождение выпускниками из оккупированных территорий аттестации для подтверждения своей квалификации, которую получили на ВОТ, получить украинские документы или продолжить обучение. При этом, школьное образование и высшее образование по некоторым специальностям можно будет подтвердить без дополнительного обучения.



Отмечается, что по конвалидации также будет необходимо принимать отдельный закон.