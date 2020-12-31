Что после возвращения Донбасса? Минреинтеграции создало законопроект о переходном периоде

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода», сообщает пресс-служба ведомства.



Он касается как неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Крыма.



«Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны», — подчеркнул вице-премьер — глава Минреинтеграции Алексей Резников.



В министерстве отметили, что законопроект предусматривает:

унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;

внедрение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;

установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций;

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. В Минреинтеграции говорят, что это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное.



Кроме того, предлагается «принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта», и этот статус на уровне закона закрепляется за Россией.



Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.



В министерстве добавили, что законопроект был направлен на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертам, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству президента Украины в АРК и другим.

23 декабря Кабинет министров утвердил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.