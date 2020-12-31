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Что после возвращения Донбасса? Минреинтеграции создало законопроект о переходном периоде

31 декабря 2020, 13:50

Что после возвращения Донбасса? Минреинтеграции создало законопроект о переходном периоде

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода», сообщает пресс-служба ведомства.

Он касается как неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, так и Крыма.

«Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны», — подчеркнул вице-премьер — глава Минреинтеграции Алексей Резников.

В министерстве отметили, что законопроект предусматривает:

  • унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;
  • инкорпорацию других законов и приведения к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;
  • внедрение элементов переходного правосудия;
  • определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;
  • решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;
  • установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций;
  • формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;
  • создание временных администраций к проведению выборов местного самоуправления;
  • закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. В Минреинтеграции говорят, что это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное.

Кроме того, предлагается «принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта», и этот статус на уровне закона закрепляется за Россией.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

В министерстве добавили, что законопроект был направлен на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертам, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству президента Украины в АРК и другим.

23 декабря Кабинет министров утвердил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

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