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Законопроект о переходном периоде: понятия «коллаборант» не будет

22 января 2021, 16:56

Законопроект о переходном периоде: понятия «коллаборант» не будет

Проект закона о государственной политике переходного периода для Донбасса является рамочным. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«В этом законе не все вещи мы урегулируем и детально выписываем. Идея этого закона, что он рамочный, который устанавливает некие политики и принципы, на основании которых в дальнейшем законодатель, парламентарии или правительство будут формулировать детально те или иные вопросы», – цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что данный проект является видением министерства, и подлежит дискуссии в обществе, а последнее слово будет за Верховной Радой.

Вице-премьер допустил, что данный проект закона может быть внесен в Верховную Раду через 4-6 месяцев, если успешно пройдет все этапы согласования.

Кроме принятия самого закона «О госполитике переходного периода» Рада должна внести изменения в более, чем 50 законов и кодексов. Среди них законы «Об обеспечении прав и свобод переселенцев», «О военно-гражданских администрациях», «О временно оккупированных территориях на Донбассе».  

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Кроме того, в дальнейшем необходимо будет принимать отдельные законы об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Резников добавил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия коллаборант.

«Мы для себя приняли решение отказаться от слова коллаборант. Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники», – сказал Резников журналистам.

По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.

«В своем большинстве люди на оккупированной территории заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать», – добавил Резников.

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