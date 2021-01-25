Украина пригласит Россию для участия в Крымской платформе

Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе. Это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Мы планируем одно приглашение направить . Это будет приглашение РФ присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыму», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».



При этом министр уверен, что Москва ответит отрицательно: «Но приглашение мы направим».



Переговоры с другими потенциальными участниками Крымской платформы продолжаются, добавил он.

Первый саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа.



Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей не должны пересекаться в переговорном плане.