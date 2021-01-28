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«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января

28 января 2021, 09:23

«ДНР» возобновит работку КПВВ под Донецком 29 января

В пятницу, 29 января, группировка «ДНР» на день возобновит работу КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка нужно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». Кроме того, придется заполнить бланк-согласие на проведение обследования в стационаре больницы.

Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на COVID-19 стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Если возможности установить приложение нет, то человека отправят на обсервацию в медучреждение.

С 15 января на украинском КПВВ «Новотроицкое», которое соединяется дорогой с «Еленовкой»,  прибывшие с неподконтрольной территории могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома» будет завершена досрочно.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку». В остальные дни пересечь линию соприкосновения в Донецкой области не получится.

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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