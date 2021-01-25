Как делают тесты на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» ►

Сорок восемь экспресс-тестов на антиген коронавируса сделали людям, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе. Систему, когда все желающие могут сдать экспресс-тесты и узнать, есть ли у них инфекция, внедрили 15 января.



На контрольном пункте «Новотроицкое» установили медпункт, куда приезжают медики с оборудованием в понедельник и пятницу. За первые три дня работы медики протестировали 48 человек. Тесты бесплатные, но не все хотят их делать. Многие, как и ранее, соглашаются на обязательную двухнедельную обсервацию или самоизоляцию. Контролируют процесс с помощью приложения «Вдома».



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