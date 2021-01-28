СБУ объявила в розыск гражданина РФ, одного из руководителей батальона «Пятнашка»

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из руководителей незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Ахру Авидзбу по прозвищу «Абхаз». Об этом сообщили в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях.



«Контрразведчики и следователи СБУ установили, что гражданин РФ в 2014 году стал основателем и долгое время возглавлял незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада "Пятнашка" террористической "ДНР". Он принимал непосредственное участие в сопротивлении силам АТО / ООС на оккупированной территории Донецкой области, а также в издевательствах и пытках захваченных украинских военнослужащих, запугивании мирного населения», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, мужчина скрывается на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, а также в Абхазии.



Боевику в июле 2020 года заочно сообщено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), частью 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), части 1 статьи 438 (Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

В 2020 году Ахра Авидзба был назначен помощником главы самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжания по международным связям.