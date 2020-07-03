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СБУ заочно объявила о подозрении основателю батальона «Пятнашка»

03 июля 2020, 21:51

СБУ заочно объявила о подозрении основателю батальона «Пятнашка»

СБУ в Донецкой и Луганской областях заочно сообщила о подозрении одному из основателей батальона боевиков «Пятнашка» гражданину Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, что летом 2014 года он создал в Донецке незаконное вооруженное формирование «Пятнашка», которое вошло в состав НЗФ РФ и под его руководством участвовало в боевых действиях в районе Саур-Могилы, городов Иловайск и Марьинка , а также в боях за международный аэропорта им. С. Прокофьева против военных подразделений ВСУ.

Кроме того, его подозревают в захвате в плен военнослужащего Нацгвардии Украины в 2015 году во время боевых действий в Дебальцево.

«В течение нескольких месяцев до освобождения злоумышленники, удерживая пленника в антисанитарных условиях почти без воды и пищи в так называемых "подвалах", жестоко обращались с последним, вызывая физические страдания и телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас подозреваемый работает помощником президента одной из частично признанных государств на Кавказе.

Ему сообщено о подозрении в участии в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Речь идет о бывшем боевике группировки «ДНР» Ахре Авидзба, который в июне 2020 года был назначен помощником главы самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжания по международным связям.

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