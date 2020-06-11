Бывший боевик «ДНР» стал помощником главы Абхазии

Бывший боевик группировки «ДНР» Ахра Авидзба назначен помощником главы самопровозглашенной Абхазии Аслана Бжания по международным связям. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».



Авидзба воевал на Донбассе на стороне боевиков, был первым командиром батальона боевиков «ДНР» «Пятнашка». Зимой 2020 года участвовал в перевороте в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба.



Двоюродный брат Ахры Авидзба, 38-летний «вор в законе» Алхас (Хасик) 22 ноября 2019 года был убит в Сухуми. Несколько дней назад был арестован Эрик Чкадуа, подозреваемый в соучастии в убийстве. После этого ареста был обстрелян дом первого абхазского «президента» Владислава Ардзинба.



Абхазия — автономный регион в составе Грузии, объявивший о своей «независимости» при военной поддержке РФ.