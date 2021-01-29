Путин не собирается включать Донбасс в состав России, ответили в Кремле

Кремль не собирается включать Донбасс в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Так он прокомментировал высказывание главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить регион в состав России.



«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.



При этом в Кремле в очередной раз отказались признавать свое государство стороной конфликта, продолжая называть его «внутриукраинским». «Россия занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса», — подчеркнул Песков.



Он добавил, что РФ «занимает последовательную и ответственную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских».

28 января Симоньян заявила на форуме в неподконтрольном Украине Донецке: «Россия, матушка, забери Донбасс домой». В МИД России назвали этот призыв ее личной позицией.