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МИД РФ: Призыв забрать Донбасс в Россию – личное мнение журналистки Симоньян

28 января 2021, 22:17

МИД РФ: Призыв забрать Донбасс в Россию – личное мнение журналистки Симоньян

В министерстве иностранных дел РФ назвали личным мнением высказывание главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России. Об этом заявила официальный представительница МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — сказала Захарова, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

«Россия, матушка, забери Донбасс домой», — сказала Симоньян.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд в неподконтрольный Донецк главного редактора российского госканала RT (Russia Today) Маргариты Симоньян, ее мужа и телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Они прибыли в Донецк накануне. 28 января они приняли участие в форуме «Русский Донбасс», который организовала группировка «ДНР».

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