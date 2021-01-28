МИД РФ: Призыв забрать Донбасс в Россию – личное мнение журналистки Симоньян

В министерстве иностранных дел РФ назвали личным мнением высказывание главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России. Об этом заявила официальный представительница МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».



«Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — сказала Захарова, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.



28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.



«Россия, матушка, забери Донбасс домой», — сказала Симоньян.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд в неподконтрольный Донецк главного редактора российского госканала RT (Russia Today) Маргариты Симоньян, ее мужа и телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна и главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.



Они прибыли в Донецк накануне. 28 января они приняли участие в форуме «Русский Донбасс», который организовала группировка «ДНР».