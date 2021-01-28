«Л-ДНР» представили свою «доктрину»: без вхождения в Россию, но с захватом всего Донбасса

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке.



«Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням», — заявил на форуме глава «ДНР» Денис Пушилин.



Он добавил, что эта бумага должна «стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру».



Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе».



В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей».



В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией», «комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью». Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ».

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В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины «Русский Донбасс».

Среди приглашенных на форум главред RT (Russia Today) Маргарита Симоньян, ее муж и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. На их приезд в Донецк отреагировал МИД Украины.



В декабре 2020 года Пушилин анонсировал разработку доктрины «Русский Донбасс». По его словам, она должна стать «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией.