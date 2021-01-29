В Кабмине утвердили план вакцинации от коронавируса

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила календарный план вакцинации от коронавируса. Предусматривается, что процесс начнется уже в феврале. До конца года вакцину получат 14,4 млн граждан различных категорий.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от коронавируса, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты первоочередно, всего 367 тысяч человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года и будет проведена мобильными бригадами.
В целом план вакцинации выглядит следующим образом:
Власти Украины намерены начать вакцинацию от коронавируса в феврале. Планируется использование закупленных 700 тысяч доз китайской вакцины компании Sinovac и еще 210 тысяч доз от Pfizer/BioNTech, предоставленных в рамках инициативы COVAX. Ни одного препарата Украина пока не получила.