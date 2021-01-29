В Кабмине утвердили план вакцинации от коронавируса

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила календарный план вакцинации от коронавируса. Предусматривается, что процесс начнется уже в феврале. До конца года вакцину получат 14,4 млн граждан различных категорий.



Об этом сообщается на сайте правительства.



Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от коронавируса, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты первоочередно, всего 367 тысяч человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года и будет проведена мобильными бригадами.



В целом план вакцинации выглядит следующим образом:

Февраль-апрель – вакцинация медиков стационаров COVID-19 и военных ООС (367 тысяч человек);

Апрель-май – вакцинация людей старше 80 лет и медиков первичной помощи (1,9 млн человек);

Май-июнь – другие медработники (363 тысяч человек);

Июнь-июль – люди возрастом 70-79 лет (2,9 млн человек);

Июль-август – сотрудники госбезопасности (640 тысяч человек);

Август-сентябрь – люди возрастом 65-69 лет (2,3 млн человек);

Сентябрь-октябрь – работник сферы образования (1,4 млн человек);

Октябрь-ноябрь – люди возрастом 60-64 года (2,8 млн человек);

Ноябрь-декабрь – другие категории (1,7 млн человек).

Власти Украины намерены начать вакцинацию от коронавируса в феврале. Планируется использование закупленных 700 тысяч доз китайской вакцины компании Sinovac и еще 210 тысяч доз от Pfizer/BioNTech, предоставленных в рамках инициативы COVAX. Ни одного препарата Украина пока не получила.