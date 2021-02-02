В Минздраве объяснили, как в Украине пройдет вакцинация от коронавируса на первом этапе

На первом этапе вакцинации от коронавируса будут задействованы только мобильные бригады. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Всего по стране будут работать 572 мобильные бригады. В многих регионах бригады уже сформированы, в том числе в Донецкой области.



В мобильные бригады входят медики, которые будут привозить в больницы вакцину и там делать прививки людям из определенных категорий.



Согласно плану, на первом этапе будут вакцинировать:

медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусом;

работников лабораторных центров, которые выявляют ковид;

работников экстренной медицинской помощи;

людей, которые находятся в домах престарелых, и персонал;

военнослужащих ООС.

В общей сложности это 367 тысяч человек. Всем им предоставят доступ к бесплатной вакцине.



Вакцинация добровольная, но в Минздраве призывают сделать прививку.

На втором этапе уже планируется задействовать и стационарные прививочные кабинеты. Всего планируется использовать 4 250 кабинетов именно для вакцинации от ковида.



В целом национальный план вакцинации предусматривает проведение иммунизации в течение 2021 года для категорий из зоны риска.

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в середине февраля.