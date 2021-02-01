В Украине запустят онлайн-платформу для записи на вакцинацию от ковида

Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине будет проходить через онлайн-платформу. Правительство намерено ее презентовать в феврале.



Об этом сообщает пресс-служба президента по результатам селекторного совещания с Владимиром Зеленским.



Чиновники доложили о состоянии подготовки онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться на вакцинацию, отметили в ОП.



«Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19, и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной», — подчеркнул Зеленский.