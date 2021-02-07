Кулеба предложил провести заседание ООН в донбасском Нью-Йорке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал инициировать заседание под эгидой Организации Объединенных Наций в прифронтовом поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом он заявил в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода».



«Можно Генассамблею ООН провести в украинском Нью-Йорке. Или по крайней мере заседание Совбеза ООН», — сказал Кулеба, отвечая на предложение журналистки привезти госсекретаря США, уроженца американского Нью-Йорка Энтони Блинкена в поселок Новгородское, которому вернули историческое название Нью-Йорк.



По словам Кулебы, МИД «не боится сложных задач»: «И представляете, какой это будет стимул для развития украинского Нью-Йорка».

3 февраля комитет Верховной Раде поддержал переименование прифронтового поселка Новгородское в Нью-Йорк.



Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года.