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Чуть более двух тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

08 февраля 2021, 08:28

Чуть более двух тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине выявили 2 141 случай заболевания коронавирусом. При этом 2 697 человек выздоровели, а 47 умерли.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 246 990 заболевших коронавирусом. При этом 1 075 743 человека выздоровели, а 23 644 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

За воскресенье было проведено только 13 662 тестирования на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 3 370 заболевших ковидом. 

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