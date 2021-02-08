Чуть более двух тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине выявили 2 141 случай заболевания коронавирусом. При этом 2 697 человек выздоровели, а 47 умерли.



Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 246 990 заболевших коронавирусом. При этом 1 075 743 человека выздоровели, а 23 644 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



За воскресенье было проведено только 13 662 тестирования на коронавирус.



Днем ранее сообщалось о 3 370 заболевших ковидом.