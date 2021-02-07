Еще 3370 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявлено 1 244 849 заболевших ковидом. Из них 1 073 046 человек выздоровели, а 23 597 умерли. Продолжают болеть 148 206 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



За вчерашний день было проведено 19 500 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 4 310 заболевших.