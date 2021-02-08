«Северный поток-2» планируют достроить в водах Дании к концу апреля

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в водах Дании к концу апреля 2021 года. Также нужно достроить еще 30 километров в водах Германии.
Об этом сообщило агентство Reuters.
В водах Дании нужно проложить около 120 километров газопровода.
После завершения прокладки труб в немецких водах трубопровод сможет выйти на берег в немецком городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Дании уже началось. Российское судно-трубоукладальник Fortuna завершило испытания начало процесс строительства газопровода в субботу, 6 февраля.
Ранее Bloomberg писал, что первую из двух веток «Северного потока-2» планируют достроить уже в июне 2021 года.
Reuters сообщал, что США готовят новые санкции против «Северного потока-2».
В ЕС норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила, что не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на более, чем 90%.
Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.
Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами. 11 декабря 2020 года там заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.