ДТЭК досрочно вернул государству «Добропольеуголь»

ДТЭК досрочно вернул из аренды государству объединение «Добропольеуголь» из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.



Об этом сообщает пресс служба ДТЭК.



«25 января, как предусмотрено Постановлением КМУ №1215, был завершен процесс возвращения шахт Добропольеуголь по аренде ДТЭК в управление государством. Соответствующие акты подписали новое государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", "Фонд государственного имущества Украины" и ДТЭК "Добропольеуголь"», — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы ДТЭК, перед завершением процедуры передачи компания погасила задолженность за аренду, которая сформировалась в течение 2020 года из энергетического кризиса и вынужденную остановку предприятия. Эта сумма составила 230,7 миллиона гривен.



Сообщается, что все работники «Добропольеуголь» трудоустроены в новосозданное государственное предприятие «Доброполье-добыча», которому перешло управление.



В это объединение входят пять угольных шахт, которые находились в аренде у компании ДТЭК с 2010 года.

В сентябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил отработать вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе с «Добропольеуголь», которое до недавнего времени находилось в аренде у ДТЭК.



Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие «Добропольеуголь-добыча», назначив его руководителем Александра Коваля. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял «Свердловантрацит» (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО «ДТЭК «Павлоградуголь». Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.



При этом государственное предприятие «Добропольеуголь-добыча» заплатит 397,8 млн грн компании «ДТЭК Добропольеуголь» Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании «Добропольеуголь».



Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт «Добропольеугля». Так, госпредприятие «Добропольеуголь-добыча» 26 января подписало договор с ПАО «ДТЭК Добропольская ЦОФ» на обогащение угля шахты «Добропольская» стоимостью 201,4 млн грн.