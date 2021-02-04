НКРЭКУ: Запасов угля на складах ТЭС критически мало. Половина из них — на Донбассе

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций Украины остается критической, а ежедневное снижение объемов угля может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 уменьшились в 5,7 раза — до 436,8 тысячи тонн. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС.



Вместе с тем, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тысячи тонн, что в 5,5 раз меньше прошлогодних показателей.



В случае возникновения общесистемной аварии будет вводиться график аварийного прекращения электроснабжения потребителей.



Для выяснений обстоятельств НКРЭКУ проведет внеплановые проверки ООО «ДТЭК Востокэнерго», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Донбассэнерго» по обеспечению необходимым резервом топлива для работы в отопительный период 2020-2021.



Отмечается, что ТЭС должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива.



В случае выявления нарушений по результатам проверок регулятор применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства.